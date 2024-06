Résultat des européennes à Villers-la-Montagne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quel score pour Glucksmann à gauche au terme de ces européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 6,16% à Villers-la-Montagne, contre 20,91% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Villers-la-Montagne, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,06% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,03% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,81% pour Yannick Jadot, 3,72% pour Fabien Roussel et 2,08% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF.

17:08 - Que vont choisir les votants de Villers-la-Montagne ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux élections européennes sera très instructif. Les instituts de sondage prévoient un RN à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit le pousser à 32% à Villers-la-Montagne, soit 10 points de plus également que ses 22,2% au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a en fait pris ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Villers-la-Montagne Villers-la-Montagne avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,48%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 28,96% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45% contre 55%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 17,56% au premier tour, contre 36,29% pour le binôme Ensemble !. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 137 électeurs de Villers-la-Montagne avaient été séduits par la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, glanait 22,2% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 20,91% et Yannick Jadot à 14,1%.

11:45 - Les enjeux locaux de Villers-la-Montagne : tour d'horizon démographique Dans les rues de Villers-la-Montagne, les élections sont en cours. Dotée de 750 logements pour 1 550 habitants, la densité de la commune est de 81 habitants par km². Ses 114 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 473 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (14,4 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 33,84% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,92% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 727,39 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Villers-la-Montagne, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Villers-la-Montagne : étude du niveau de participation aux précédentes européennes Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et seulement 43% à 17h. Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, 45,63% des inscrits sur les listes électorales de Villers-la-Montagne avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 56,98% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Villers-la-Montagne À Villers-la-Montagne, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 48,73% au premier tour. Au deuxième tour, 47,67% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Villers-la-Montagne cette année ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 21,72% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 21,13% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.