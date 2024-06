En direct

18:27 - Sur qui vont se diriger les voix de droite à Morgny-la-Pommeraye ? Le résultat obtenu par le RN sera déterminant localement pour cette élection des députés européens. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Morgny-la-Pommeraye semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage Hayer à Morgny-la-Pommeraye ? Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un beau résultat pour le RN à Morgny-la-Pommeraye. Ce dernier s'était hissé en tête dans la cité avec 26,99% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket La République en Marche sur la circonscription couvrant la zone. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 29,74% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 27,97% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,24%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 53,26% devant Marine Le Pen (46,74%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Morgny-la-Pommeraye Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler avisé au moment du scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 132 votants de Morgny-la-Pommeraye s'étaient tournés vers le Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait convaincu 29,66% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,22% et Yannick Jadot à 10,34%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Morgny-la-Pommeraye Dans les rues de Morgny-la-Pommeraye, les élections sont en cours. Avec ses 1 071 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 31 entreprises, Morgny-la-Pommeraye permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 16,95 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 6,7 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,37% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 51,1% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 427,24 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Morgny-la-Pommeraye, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Morgny-la-Pommeraye : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des scrutins européens précédents. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 466 inscrits sur les listes électorales de Morgny-la-Pommeraye (Seine-Maritime) avaient participé au vote (soit 56,42%), contre un taux de participation de 47,69% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Morgny-la-Pommeraye L'une des clés de ces élections européennes 2024 sera incontestablement l'ampleur de la participation à Morgny-la-Pommeraye. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 828 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,17% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 80,72% au second tour, ce qui représentait 670 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les tarifs du quotidien sont notamment susceptibles d'impacter le taux de participation à Morgny-la-Pommeraye.