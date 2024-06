Résultat des européennes à Blainville-Crevon : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,71% contre 30,25% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 42,21% contre 57,79%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 23,35% au premier tour, contre 25,95% pour le binôme Ensemble !. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Blainville-Crevon, avec 22,56%, soit 120 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 17,67% et Yannick Jadot à 13,53%.

À Blainville-Crevon, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Le taux de chômage à 6,35% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 82 habitants/km² et 50,6% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (90,89%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 517 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,41%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,57%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Blainville-Crevon mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 15,88% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.