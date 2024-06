En direct

19:34 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Morienval ? L'autre incertitude qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 18,93% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,65% à Morienval, contre 20,05% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (5,21% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,42% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,56% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quels résultats pour le RN à Morienval lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très observé pour ces élections européennes, localement. Les intentions de vote annoncent une liste RN à environ 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des élections européennes 2019. Logiquement, cette tendance doit le porter à 42% à Morienval, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais Morienval n'est pas la France et on remarque que le RN n'a visiblement pris ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les projections les plus farfelues.

15:02 - Avantage RN à Morienval ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Morienval. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la localité avec 29,33% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,72% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,63% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,2%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,91%, devant Emmanuel Macron à 41,09%.

12:45 - À Morienval, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. 32,29% des suffrages étaient tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 20,05% et Yannick Jadot à 10,42%. Le mouvement nationaliste attirait ainsi 124 habitants de Morienval passés par les urnes.

11:45 - Analyse socio-économique de Morienval : perspectives électorales Comment les habitants de Morienval peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 41 habitants/km² et 48,87% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 10,33% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (16,11%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 377 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,39%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,65%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Morienval mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,6% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Morienval ? L'analyse des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 49% des personnes en âge de participer à une élection à Morienval avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 44,58% lors du scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux élections européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Morienval : l'abstention au cœur des préoccupations L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Morienval. La guerre en Ukraine pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des habitants de Morienval . Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 810 personnes en âge de voter dans la commune, 76,45% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 75,43% au premier tour, soit 611 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,54% au premier tour et seulement 40,74% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Morienval ?