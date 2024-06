En direct

19:08 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Morlaix ? La Nouvelle union populaire et sociale faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Morlaix, le binôme Nupes avait en effet cumulé 40,63% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 10,24% à Morlaix, contre 22,89% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Morlaix avant les européennes ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet localement pour cette élection des députés européens 2024. Les instituts de sondage prévoient une liste Jordan Bardella à environ 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque de 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit l'amener à 22% à Morlaix, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pris ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les scores de 2022 à retenir pour le scrutin de 2024 Dans les isoloirs de Morlaix, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un timide 13,49%, la représentante du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 30,37% et 29,81% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 26,33% contre 73,67%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 8,58%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 40,63% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Morlaix plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella avec 12,76% des suffrages exprimés, sur la troisièmemarche, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 20,52% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 22,89%, couronnée sur place.

11:45 - Élections à Morlaix : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Morlaix, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,82% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 888 euros/an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,84%) et le nombre de résidences HLM (14,4% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Morlaix mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,35% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Morlaix ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Morlaix, 67,01% des électeurs avaient voté. Au fil des dernières années, les 15 370 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des précédentes européennes, parmi les 5 371 inscrits sur les listes électorales à Morlaix, 52,95% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 45,61% il y a 10 ans.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Morlaix ? À Morlaix, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 10 423 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 28,45% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 25,74% au premier tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,35% au premier tour. Au deuxième tour, 47,85% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Morlaix ?