19:16 - Les votes de la Nupes font envie Une autre interrogation de ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 20,43% des voix dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,91% à Mortagne-au-Perche, contre 27,27% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel verdict pour le Rassemblement national à Mortagne-au-Perche ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. A noter : Mortagne-au-Perche compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22,09% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,11% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Mortagne-au-Perche plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Mortagne-au-Perche avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,11%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 33,33% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 37,78% contre 62,22%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Mortagne-au-Perche quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 17,18% au premier tour, contre 32,14% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui va glaner le plus de voix, avec 71,77% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Mortagne-au-Perche Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? À Mortagne-au-Perche, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,27% des voix. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 22,09%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 12,14%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mortagne-au-Perche Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Mortagne-au-Perche comme dans toute la France. Avec ses 3 815 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 312 entreprises, Mortagne-au-Perche permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 12,27 % des résidents sont des enfants, et 14,87 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 156 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 5,00%, Mortagne-au-Perche est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2017,22 €/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 19,25%, révélant une situation économique précaire. À Mortagne-au-Perche, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Abstention aux européennes à Mortagne-au-Perche : un regard approfondi Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. Lors des précédentes européennes, sur les 1 297 personnes en âge de voter à Mortagne-au-Perche, 54,29% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 42,45% lors du scrutin européen de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Sur tout le territoire français, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Mortagne-au-Perche, 67,41% des électeurs avaient voté.

09:30 - Les élections européennes à Mortagne-au-Perche sont lancées L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024 à Mortagne-au-Perche. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 49,46% au premier tour et seulement 47,48% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Mortagne-au-Perche ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 73,99% dans la localité, à comparer avec un taux de participation de 74,01% au deuxième tour, ce qui représentait 1 783 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.