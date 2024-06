En direct

19:35 - Quels sont les scénarios de reports du vote Nupes à Mortrée ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 14,36% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 5,19% à Mortrée, contre 16,45% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Mortrée ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes sera très analysé. Les instituts de sondage imaginent un Jordan Bardella à environ 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit le pousser à 41% à Mortrée, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les tendances de 2022 à retenir pour ce dimanche Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un joli résultat pour le RN à Mortrée. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la ville avec 27,74% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains (Mortrée n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,6% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,07%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 54,7%, devant Emmanuel Macron à 45,3%.

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? 31,6% des votes s'étaient portés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 16,45% et François-Xavier Bellamy à 10,39%. Le mouvement nationaliste attirait ainsi pas moins de 146 votants de Mortrée.

11:45 - Les défis socio-économiques de Mortrée et leurs implications électorales Les données démographiques et socio-économiques de Mortrée montrent des tendances nettes qui pourraient affecter les résultats des européennes. Avec 30% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,18%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (71,08%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (29,36%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 420 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (4,53%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (11,48%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Mortrée mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,48% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Mortrée : retour sur l'abstention aux dernières européennes Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Mortrée, 62,81% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 493 personnes en âge de voter à Mortrée, 46% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 55,18% pour les européennes de 2014.

09:30 - Election à Mortrée : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères déterminants de ces élections européennes sera sans nul doute le taux de participation à Mortrée. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à de faire augmenter la participation à Mortrée. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,07% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 23,65% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,05% au premier tour. Au deuxième tour, 53,68% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Mortrée pour les européennes ?