Résultat des européennes à Mouchard : l'élection 2024 en direct

L'autre interrogation qui enveloppe ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Mouchard, le binôme Nupes avait en effet glané 29,75% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,99% à Mouchard, contre 19,95% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. La liste de Jordan Bardella pourrait se trouver pas loin de 30% à Mouchard si la dynamique anticipée par les sondeurs à l'échelle nationale se répercute localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 30% des votes dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est simpliste, mais logique au regard de la progression du RN sur place. En deux ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 7 points.

L'élection à la présidence de la République est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer la tendance locale. L'élection suprême avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle glanait 24,86% au premier round, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 18,23% et 17,68% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 41,9% contre 58,1%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 15,7% des voix sur place, contre 29,75% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 58,93%.