En direct

19:34 - À Moulins-Engilbert, qui va bénéficier des voix de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Moulins-Engilbert, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,57% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 9,76% à Moulins-Engilbert, contre 15,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...

17:08 - Sur qui vont se diriger les électeurs de droite à Moulins-Engilbert ? Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Moulins-Engilbert. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour anticiper près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les dernières tendances à Moulins-Engilbert La communauté des électeurs de Moulins-Engilbert avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel de 2022. La candidate de l'ancien Front national écrasait le match avec 28,85% au 1er round. Au second tour, face à Macron, elle s'était aussi imposée avec 50,43%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 23,34% des voix sur place, contre 28,19% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (37,25%).

12:45 - 26,89% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Moulins-Engilbert Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui avait remporté les élections européennes à l'époque à Moulins-Engilbert, avec 26,89% des votes exprimés (146 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 15,47% qui avait elle-même devancé la liste Raphaël Glucksmann avec 9,76%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Moulins-Engilbert Quel impact auront les habitants de Moulins-Engilbert sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 20% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,74%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Avec ses 8,12% d'agriculteurs pour 1 384 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (19,16%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,52%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,62%, comme à Moulins-Engilbert, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Moulins-Engilbert : analyse du niveau d'abstention aux précédentes européennes Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Au moment des européennes de 2019, 46,21% des électeurs de Moulins-Engilbert (Nièvre) avaient boudé les urnes, contre une abstention de 54,11% il y a 10 ans. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%.

09:30 - La participation aux élections européennes à Moulins-Engilbert L'une des clés des élections européennes sera la participation à Moulins-Engilbert. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,4% au premier tour et seulement 47,39% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 26,41% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 28,58% au second tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.