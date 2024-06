En direct

19:13 - À Moulins-lès-Metz, qui va bénéficier des 18,98% de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 18,98% des voix dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 4,78% à Moulins-lès-Metz, contre 24,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Moulins-lès-Metz ? À Moulins-lès-Metz, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 27,4% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 25,87% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prévoient les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Moulins-lès-Metz ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Moulins-lès-Metz lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,63%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,87%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 42,33% contre 57,67%. Le RN n'a pas plus convaincu à Moulins-lès-Metz quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,55% au premier tour, contre 28,28% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de voix, avec 56,71% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Regarder en arrière semble encore pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Moulins-lès-Metz, avec 27,4%, soit 482 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 24,45% et Yannick Jadot à 12,45%.

11:45 - Moulins-lès-Metz : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes À Moulins-lès-Metz, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,81%. Un salaire moyen mensuel net de 2369,42 euros/mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 682 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (20,7%) et le nombre de résidences HLM (15,97% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Moulins-lès-Metz mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,85% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des dernières élections européennes à Moulins-lès-Metz Y aura-t-il une amélioration de la participation des Français aux élections européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Sur l'ensemble du territoire, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Moulins-lès-Metz, 72,37% des électeurs avaient voté. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des élections précédentes. Au moment des dernières élections européennes, 50,03% des inscrits sur les listes électorales de Moulins-lès-Metz avaient pris part au scrutin. La participation était de 42,46% il y a 10 ans.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Moulins-lès-Metz Le taux d'abstention sera immanquablement un critère essentiel de ce scrutin européen 2024 à Moulins-lès-Metz. La guerre en Ukraine serait en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Moulins-lès-Metz . A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 3 751 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 27,03% étaient restés chez eux, contre une abstention de 26,82% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 55,36% au premier tour et seulement 57,01% au second tour.