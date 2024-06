En direct

19:13 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Mouroux ? La Nupes ayant explosé en vol, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,27% des bulletins dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 3,7% à Mouroux, contre 16,38% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Qui vont plebisciter les supporters de la droite à Mouroux ? À Mouroux, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33,73% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,42% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin de 2024 Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin fait figure d'évidence au moment de l'élection suivante. Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un très bon score pour le Rassemblement national à Mouroux. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 30,62% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 53,89% au 2e (Mouroux n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,42% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,95% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,23%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 56,47%, devant Emmanuel Macron à 43,53%.

12:45 - À Mouroux, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait dominé les européennes il y a cinq ans. Le mouvement enregistrait 33,73% des voix, contre Nathalie Loiseau à 16,38% et Yannick Jadot à 11,15%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Mouroux et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Mouroux apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 5 928 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 382 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 253 foyers fiscaux. Dans la ville, 21,95 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 19,61 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 305 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 8,54%, contribue à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,4%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 403 euros/an. À Mouroux, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Mouroux ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. Au moment des élections européennes 2019, parmi les 1 819 personnes en âge de voter à Mouroux, 46,55% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 40,99% en 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - Participation à Mouroux : que retenir des précédentes élections ? À Mouroux, la participation constituera indiscutablement l'une des clés des élections européennes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 42,12% au premier tour et seulement 39,41% au second tour. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 011 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 73,9% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 71,19% au deuxième tour, ce qui représentait 2 856 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.