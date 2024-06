Résultat des européennes à Pommeuse : l'élection 2024 en direct

Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était placée en tête des élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait convaincu 34,8% des voix, soit 316 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 14,21% et Yannick Jadot à 13%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Pommeuse : un regard sur la démographie locale

Dans la commune de Pommeuse, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,26%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (17,28%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 857 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,39%) et le nombre de résidences HLM (4,11% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Pommeuse mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,59% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.