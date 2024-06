Résultat des européennes à Mouzillon : l'élection 2024 en direct

11:45 - Mouzillon : démographie, élections et perspectives d'avenir

Comment la population de Mouzillon peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? Dans la commune, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,29% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles détenant au moins une automobile (92,53%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 103 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) et le nombre de résidences HLM (1,49% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Mouzillon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,63% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.