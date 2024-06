En direct

19:11 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Clisson pour ces européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était arrogé 8,95% à Clisson, contre 28,5% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Clisson, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 37,8% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Clisson, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection, au niveau local, comme dans le reste du pays. On remarque que Clisson compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 11,69% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 11,39% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les dernières tendances à Clisson Avec 11,39%, c'est un trop faible score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Clisson au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 34,49% et 24,27% des voix. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 23,12% contre 76,88%. Au premier tour des élections législatives, Clisson, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes l'emporter avec 37,80%, alors que le RN sera distancé à 6,36%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Clisson en 2019 ? Se retourner sur le dernier test peut encore sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait pris la petite porte aux européennes de l'époque dans la commune. La tête de liste arrivait troisième, avec 11,69%, derrière Nathalie Loiseau avec 28,5% et Yannick Jadot avec 22,16%.

11:45 - Élections à Clisson : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Clisson, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,66% peut agir sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 609 habitants par km² et 45,87% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Un salaire moyen mensuel net de 2490,13 €/mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3 167 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,30%) met en lumière des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,28%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Clisson mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,82% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Clisson ? L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Clisson, 64,25% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des consultations politiques passées. Au moment des européennes 2019, parmi les 3 062 inscrits sur les listes électorales à Clisson, 42,89% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 50,77% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Clisson Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Clisson, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Clisson. Lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 819 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 20,88% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 18,8% au premier tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,88% au premier tour et seulement 51,49% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Clisson pour les européennes ?