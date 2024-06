En direct

19:22 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Mouzon convoité à gauche En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Glucksmann s'était arrogé 3,38% à Mouzon, contre 16,12% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Lors du premier tour des législatives à Mouzon, le binôme Nupes avait en effet cumulé 14,37% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Mouzon lors des européennes ? Si on tient compte de la progression du RN prédite par les intentions de vote à l'échelle nationale pour ces européennes, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN a toutes les chances de se situer à environ 43% à Mouzon. Un chiffre qui semble logique compte tenu des électeurs déjà gagnés par le mouvement dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Situation favorable au RN à Mouzon ? Marine Le Pen avait largement dépassé son score national à Mouzon au cours de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 38,99% des électeurs au premier round. Pour le second tour de l'élection, c'est encore elle qui avait le plus convaincu avec 59,15%, devant Emmanuel Macron à 40,85%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 21,48% des voix sur place, contre 46,52% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 69,18%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Mouzon il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite enregistrait 33,16% des votes, soit 255 voix, face à Nathalie Loiseau à 16,12% et Yannick Jadot à 8,71%.

11:45 - Mouzon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Mouzon, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 234 habitants répartis dans 1 243 logements, cette commune présente une densité de 68 habitants/km². Ses 125 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 630 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 29 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 12,71 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 31,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2161,68 €/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 17,72%, annonçant une situation économique précaire. À Mouzon, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - À Mouzon, quelle participation aux européennes ? Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Mouzon, 73,79% des électeurs avaient participé. L'analyse des scrutins européens précédents est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 806 électeurs de Mouzon (Ardennes) avaient pris part au vote (soit 48,76%), à comparer avec une participation de 32,93% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Mouzon pour les élections européennes Le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des critères principaux du scrutin européen 2024 à Mouzon. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 69,44% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 70,54% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 185 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières seraient par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Mouzon .