En direct

19:11 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Moyeuvre-Grande convoité En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 11,41% à Moyeuvre-Grande, contre 5,24% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent résultat lors des dernières législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Moyeuvre-Grande, le binôme Nupes avait en effet cumulé 30,11% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (10,58% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (7,47% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (4,59% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Moyeuvre-Grande ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur localement pour ces élections du Parlement européen. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Moyeuvre-Grande semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour les élections de 2024 Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un très bon score pour le Rassemblement national à Moyeuvre-Grande. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 38,21% au 1er round et surtout 52,37% au 2e sur l'unique circonscription de la zone. Le RN a même obtenu un meilleur chiffre aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Elle avait accumulé 37,34% au premier tour et 61,05% au deuxième dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Regarder en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait convaincu 37,94% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 11,41% et Manon Aubry à 10,58%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Moyeuvre-Grande Quel portrait faire de Moyeuvre-Grande, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 7 330 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 270 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 2 085 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 33 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 26,33 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Moyeuvre-Grande incarne une communauté diversifiée, avec ses 582 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 485 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,03%, synonyme d'une situation économique précaire. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Moyeuvre-Grande écrit une nouvelle page de l'histoire européenne.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Moyeuvre-Grande Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%. Au fil des consultations démocratiques passées, les 7 391 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les élections européennes 2019, sur les 2 255 inscrits sur les listes électorales à Moyeuvre-Grande, 39,19% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 30,88% il y a dix ans.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Moyeuvre-Grande : scrutin en cours À Moyeuvre-Grande, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres impacter le taux de participation à Moyeuvre-Grande. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 35,54% des électeurs de la ville. L'abstention était de 36,48% au second tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 67,17% au premier tour et seulement 66,68% au deuxième tour.