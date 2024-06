Résultat des européennes à Montois-la-Montagne : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat de Montois-la-Montagne : un regard sur la démographie locale

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Montois-la-Montagne, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 2 723 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 94 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 19,41 % des résidents sont des enfants, et 6,81 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,28% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2176,04 euros par mois, la ville désire un avenir prospère. Finalement, Montois-la-Montagne incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.