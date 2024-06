Résultat des européennes à Mugron : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Mugron ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Mugron, le binôme Nupes avait en effet cumulé 51,63% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 19,6% à Mugron, contre 19,6% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...

17:08 - Rassemblement national : quel score à Mugron à l'issue des européennes ? Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Mugron. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour l'amener à 26% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Mugron plutôt pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mugron lors du premier tour de la présidentielle, avec 22,3%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 19,58%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,21% contre 59,79%. Le RN ne convainquait pas plus à Mugron par la suite, lors des élections législatives, avec 12,05% au premier tour, contre 51,63% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Mugron, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - 19,6% pour Raphaël Glucksmann il y a cinq ans à Mugron Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait trouvé plus fort que lui aux européennes localement. Il arrivait troisième, avec 16,55%, contre Raphaël Glucksmann avec 19,6% et Nathalie Loiseau avec 19,6%.

11:45 - Analyse socio-économique de Mugron : perspectives électorales Dans la ville de Mugron, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 15,12% ont plus de 75 ans. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (26,96%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 630 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,97%) et le nombre de résidences HLM (1,69% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Mugron mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,01% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Mugron ? Assisterons-nous à une amélioration de la participation des citoyens français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%. Au cours des scrutins européens précédents, les 1 419 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, parmi les 608 inscrits sur les listes électorales à Mugron, 65,38% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 50,3% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Mugron À Mugron, l'une des clés des élections européennes sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 955 personnes en âge de voter au sein de la localité, 85,76% avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,68% au deuxième tour, ce qui représentait 780 personnes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 65,22% au premier tour. Au second tour, 61,28% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Mugron cette année ? La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine seraient de nature à inciter les citoyens de Mugron (40250) à s'intéresser plus fortement du scrutin.