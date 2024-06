En direct

19:13 - Les supporters de la Nupes très suivis Une autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 24,35% des voix dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 5,36% à Mulsanne, contre 18,87% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Mulsanne ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très instructif. Les intentions de vote imaginent une liste RN à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'approcher de 38% à Mulsanne, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les prévisions les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour les résultats de ce soir Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Mulsanne à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 29,85% des électeurs dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47% contre 53%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 25,32% des voix sur place, contre 29,02% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 52,31%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 à Mulsanne Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. 28,45% des suffrages étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 18,87% et Yannick Jadot à 12,38%. Le mouvement d'extrême droite avait dominé le scrutin avec pas moins de 579 votants de Mulsanne.

11:45 - Mulsanne : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Mulsanne, le scrutin est en cours. Avec une population de 5 220 habitants répartis dans 2 231 logements, cette agglomération présente une densité de 333 hab/km². Ses 222 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 640 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 17,36 % des résidents sont des enfants, et 8,2 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,08% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,2% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 351,64 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, à Mulsanne, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Mulsanne L'analyse des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, sur les 2 154 personnes en âge de voter à Mulsanne, 51,64% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 40,97% il y a dix ans. Assisterons-nous à une amélioration de la participation des Français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Mulsanne À Mulsanne, le taux de participation constituera un critère clé du scrutin européen. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des Français pourraient potentiellement inciter les citoyens de Mulsanne à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,79% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 27,47% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.