19:07 - À Muret, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 scruté Une autre incertitude de ces européennes est celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Muret, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,07% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait atteint 8,47% à Muret, contre 20,55% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 20,55% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 24,39% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 27,39% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Muret ? Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Muret semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans la ville. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Emmanuel Macron en première position à la présidentielle à Muret Chez les habitants de Muret, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 23,88%, la fille de Jean-Marie Le Pen était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 24,39% et 23,95% des suffrages. Le second round la laissera en retrait, Emmanuel Macron finissant à 55,81% contre 44,19% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 22,83%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 30,07% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - 25,04% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Muret Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Muret, avec 25,04%, soit 2098 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 20,55% et Yannick Jadot à 14,72%.

11:45 - Élections européennes à Muret : impact de la démographie et de l'économie locale Au cœur de la campagne électorale européenne, Muret est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 25 060 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 2 377 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (22,33 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 2 013 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 11,72%, contribue à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,6%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 25 841 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour résumer, Muret incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Muret Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 8 685 personnes habilitées à voter à Muret avaient participé à l'élection (soit 51,16%). Le taux de participation était de 41,31% lors du scrutin de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Muret Ce dimanche, lors des élections européennes à Muret, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,92% dans la ville. L'abstention était de 29,42% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,12% au premier tour et seulement 54,45% au deuxième tour. L'inflation cumulée avec les inquiétudes engendrées par le conflit entre israélo-palestinien seraient de nature à de faire augmenter le taux de participation à Muret.