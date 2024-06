En direct

19:30 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Hilaire à la loupe En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 5,56% à Saint-Hilaire, contre 16,3% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Hilaire, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,07% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Hilaire avant les européennes Les sondeurs dessinent un RN à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des dernières élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'amener à 40% à Saint-Hilaire, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Le RN en tête à Saint-Hilaire lors de la dernière présidentielle Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un beau score pour le RN à Saint-Hilaire. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la cité avec 30,53% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket LFI-PS-PC-EELV sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,06% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,62%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 52,88%, devant Emmanuel Macron à 47,12%.

12:45 - 30,19% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Saint-Hilaire Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? 30,19% des voix avaient cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 16,3% et Yannick Jadot à 12,59%. Le mouvement d'extrême droite avait glané ainsi pas moins de 163 habitants de Saint-Hilaire passés par les isoloirs.

11:45 - Élections européennes à Saint-Hilaire : un éclairage démographique Comment la population de Saint-Hilaire peut-elle peser sur les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 8,81% et une densité de population de 175 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (7,51%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 581 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (19,92%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,52%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Le taux d'étudiants, de 7,52% à Saint-Hilaire, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Saint-Hilaire : retour sur la participation aux dernières européennes L'analyse des résultats des scrutins européens antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 61,97% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Hilaire (Haute-Garonne). Le taux de participation était de 49,75% en 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Saint-Hilaire À Saint-Hilaire, la participation sera l'une des grandes inconnues des européennes 2024. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des Français est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Hilaire (31410). Lors du second tour de l'élection présidentielle, 21,65% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 17,57% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,86% au premier tour et seulement 54,14% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Hilaire ?