Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 13,44% à Mussy-sur-Seine, contre 2,15% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Mussy-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 11,65% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Mussy-sur-Seine, entre les 13,44% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,65% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,27% de LREM au premier tour des législatives…

15:02 - Avantage Rassemblement à Mussy-sur-Seine ?

Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Mussy-sur-Seine. Ce dernier avait fini en tête dans la localité avec 36,57% au 1er round avant un formidable 53,11% au second. Le Parti avait dépassé les candidats estampillés Les Républicains avec 28,80% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (13,27%) au premier tour puis encore Les Républicains (46,89%) au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 46,19% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,65% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,07%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 65,84%, devant Emmanuel Macron à 34,16%.