Résultat des européennes à Myans : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel verdict pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Myans ? Si dans toute la France, les sondages dessinent une progression du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à environ 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant enregistré que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les votants de Myans plutôt favorables à Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Myans lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,47%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 22,24%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 41,27% contre 58,73%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Myans un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,25% au premier tour, contre 24,82% pour le binôme Les Républicains. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Regarder en arrière apparait encore comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Myans, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,11% des bulletins exprimés. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 19,96%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 17,93%.

11:45 - Myans : démographie, élections et stratégies politiques À Myans, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,03%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,81%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 557 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (3,97%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,48%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Myans mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 18,23% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Myans Au fil des dernières années, les 1 324 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Lors des européennes de 2019, parmi les 559 inscrits sur les listes électorales à Myans, 42,01% étaient restés chez eux, contre une abstention de 46,74% il y a 10 ans. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Myans, 63,34% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Myans À Myans, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera sans nul doute l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,66% au premier tour et seulement 50,96% au deuxième tour. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 023 personnes en âge de voter dans la localité, 85,04% avaient pris part au scrutin. La participation était de 82,01% au deuxième tour, c'est-à-dire 839 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.