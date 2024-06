En direct

19:21 - Quelles sont les options de reports pour les voix de la Nupes à Nalliers ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,24% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 8,75% à Nalliers, contre 17,62% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 17,62% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,38% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 29,4% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Nalliers ? Si en France, les sondages d'intentions de vote calculent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à environ 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les habitants de Nalliers plutôt pour Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen a surperformé à Nalliers à l'issue de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un score de 32,51% des électeurs dès le premier tour. Au 2e tour de l'élection, c'est de nouveau la patronne du parti frontiste qui avait le plus convaincu à Nalliers avec 50,2%, devant Emmanuel Macron à 49,8%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 23,74% des voix sur place, contre 29,40% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 54,97%.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Nalliers en 2019 ? Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 260 habitants de Nalliers passés par les bureaux de vote avaient choisi la liste RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait enregistré ainsi 31,59% des voix contre Nathalie Loiseau à 17,62% et Yannick Jadot à 11,54%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Nalliers Quel portrait faire de Nalliers, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 2 353 habitants répartis dans 1 166 logements, cette ville présente une densité de 68 hab par km². L'existence de 129 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,87 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 42,5% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,66%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 24 807 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Nalliers contribue à préparer l'avenir européen.

10:30 - Nalliers : retour sur l'abstention aux dernières européennes Assisterons-nous à une amélioration de la participation des citoyens français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes représentait 50,12%. L'observation des résultats des consultations démocratiques antérieures permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. En 2019, durant les européennes, le taux de participation atteignait 50,2% des inscrits sur les listes électorales de Nalliers. La participation était de 40,16% en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Nalliers ? À Nalliers, le niveau d'abstention sera indiscutablement un critère décisif de ces européennes. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, 75,91% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 76,26% au deuxième tour, ce qui représentait 1 378 personnes. Pour comparer, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,77% au premier tour. Au second tour, 45,94% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Nalliers ? Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?