En direct

19:23 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Sainte-Gemme-la-Plaine ? L'autre incertitude qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,6% des suffrages dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 6,97% à Sainte-Gemme-la-Plaine, contre 26,41% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Sainte-Gemme-la-Plaine : les 26,41% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,87% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,6% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel score pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Sainte-Gemme-la-Plaine ? En regardant la progression du RN anticipée par les sondeurs à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci a toutes les chances de s'élever à environ 33% à Sainte-Gemme-la-Plaine. Une projection qui paraît logique compte tenu des points déjà arrachés par les lepénistes dans la zone entre les européennes 2019 (23,46%) et Marine Le Pen en 2022 (27,99% au premier tour de la présidentielle) : un bond de 4 points qui peut encore grimper.

15:02 - Les habitants de Sainte-Gemme-la-Plaine plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Sainte-Gemme-la-Plaine lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,87%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 27,99%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 43,9% contre 56,1%. Le RN ratait aussi la première marche à Sainte-Gemme-la-Plaine un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 23,89% au premier tour, contre 33,60% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de suffrages, avec 62,24% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 à Sainte-Gemme-la-Plaine Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le RN n'avait pas réussi à convaincre à l'époque, la liste de Bardella finissant deuxième à 23,46% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 26,41%.

11:45 - Sainte-Gemme-la-Plaine aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Sainte-Gemme-la-Plaine peut-elle peser sur le résultat des européennes ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,3% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,06%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 758 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,47%) et le nombre de résidences HLM (2,44% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Sainte-Gemme-la-Plaine mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,79% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Européennes précédentes à Sainte-Gemme-la-Plaine : retour sur la participation électorale Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? En 2019, au moment des élections européennes, parmi les 817 personnes en âge de voter à Sainte-Gemme-la-Plaine, 48,45% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 58,8% pour le scrutin européen de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Sainte-Gemme-la-Plaine : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Sainte-Gemme-la-Plaine ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 48,97% au premier tour et seulement 48,29% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 80,45% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. La participation était de 79,42% au premier tour, ce qui représentait 1 227 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.