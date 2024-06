Résultat des européennes à Nantiat : l'élection 2024 en direct

La commune de Nantiat avait donné un net avantage à Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 puisque la cheffe de file du parti d'extrême droite prenait les devants avec 26,4% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,56% contre 51,44%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 23,31% des voix sur place, contre 31,42% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (55,17%).

Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les élections européennes à l'époque. Le bulletin cumulait 26,56% des voix, soit 174 voix, devant Nathalie Loiseau à 19,54% et Raphaël Glucksmann à 8,4%.

11:45 - Nantiat : démographie, élections et stratégies politiques

Comment les habitants de Nantiat peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,71%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (72,33%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 629 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,82%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,68%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Nantiat mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,43% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.