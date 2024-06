Résultat des européennes à Naours : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - La liste RN favorite pour les européennes à Naours ? Le score du RN sera une des clés pour cette élection européenne localement, comme au niveau national. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Naours semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir La communauté électorale de Naours avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la candidate du Rassemblement national s'imposait avec 30,42% au premier tour. Elle l'avait aussi emporté au 2e tour avec 51,04%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 24,31% des votes sur place, contre 36,36% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (56,36%).

12:45 - Que retenir des élections européennes à Naours il y a cinq ans ? Regarder en arrière semble de nouveau évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 32,07% des suffrages s'étaient dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 18,73% et Yannick Jadot à 11,16%. Le mouvement d'extrême droite avait convaincu ainsi pas moins de 161 électeurs de Naours.

11:45 - Élections européennes à Naours : un éclairage démographique Quel impact auront les habitants de Naours sur le résultat des européennes ? Dans le village, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,69% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,14%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 486 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,49%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en CDD (7,45%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,39% à Naours, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - À Naours, quelle participation aux élections européennes ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent d'habitude les citoyens de cette localité ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 545 inscrits sur les listes électorales à Naours, 46,52% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 57,01% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Naours À Naours, le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des critères essentiels des élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 49,14% au premier tour. Au second tour, 46,81% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Naours cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 987 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 73,25% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 74,9% au deuxième tour, ce qui représentait 740 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.