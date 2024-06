En direct

19:24 - Qui vont désigner les supporters de la gauche à Naucelle ? L'autre interrogation qui accompagne ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 19,35% des voix dans la commune. Une percée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 8,64% à Naucelle, contre 24,41% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 24,41% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,5% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,09% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Sur qui vont se transférer les supporters de droite à Naucelle ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Naucelle semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Les habitants de Naucelle plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Naucelle lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,5%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 19,53%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,86% contre 61,14%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Naucelle un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 9,83% au premier tour, contre 36,88% pour le binôme Les Républicains. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de suffrages, avec 53,77% sur la seule circonscription recouvrant Naucelle.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? La liste de Bardella ne terminait que deuxième aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première place avec 24,41%, contre 19,33% pour le RN.

11:45 - Naucelle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact aura la population de Naucelle sur les résultats des européennes ? Avec 25% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,87%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (66,06%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 004 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,56%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,29%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Naucelle mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,06% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Naucelle : quel était le taux de participation aux précédentes européennes ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h. L'étude des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Au moment des dernières élections européennes, 60,76% des personnes habilitées à voter à Naucelle s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 53,25% il y a dix ans.

09:30 - La participation aux européennes à Naucelle L'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés de ces élections européennes à Naucelle. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières pourraient renforcer l'engagement civique des habitants de Naucelle (12800). En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,65% au niveau de la ville, à comparer avec une participation de 81,79% au premier tour, ce qui représentait 1 356 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 60,74% au premier tour et seulement 56,81% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Naucelle ?