Résultat des européennes à Navenne : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel score pour la liste Rassemblement national à Navenne ? Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà solide à Navenne entre Jordan Bardella en 2019 (17,32%) et Marine Le Pen en 2022 (22,58% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 27% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les habitants de Navenne plutôt pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Navenne lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,71%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 22,58%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 39,45% contre 60,55%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Navenne quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 19,08% au premier tour, contre 30,33% pour le binôme LREM. Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

12:45 - 25,44% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Navenne Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Lors des élections des députés européens à l'époque, la liste Rassemblement national obtenait 17,32% des voix. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 25,44%.

11:45 - Comment la composition démographique de Navenne façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Navenne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 596 habitants répartis dans 816 logements, cette localité présente une densité de 428 hab par km². Ses 86 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 460 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 27 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 32,96 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,72% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 35,87% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 316,50 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Navenne manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Navenne : quel était le pourcentage d'abstention aux élections européennes ? Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Navenne, 52,63% des votants n'avaient pas participé. Au cours des dernières années, les 1 643 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, parmi les 780 personnes en âge de voter à Navenne, 33,79% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 46,76% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Navenne pour les européennes L'une des clés du scrutin européen 2024 sera sans nul doute la participation à Navenne. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes provoquées par le conflit militaire entre entre Israël et la Palestine seraient en mesure d'impacter la stratégie de vote des habitants de Navenne. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 18,51% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 20,09% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.