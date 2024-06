En direct

19:08 - Qui vont plebisciter les supporters de la Nupes à Vesoul ? L'autre question qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la rupture de la Nupes. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 22,83% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 6,82% à Vesoul, contre 20,02% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 20,02% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,93% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 28,32% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat à Vesoul pour le Rassemblement national ? La fraction d'électeurs du RN sera une des clés pour cette européenne à l'échelle locale. A noter : Vesoul compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,4% lors du vote européen et Marine Le Pen 23,82% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers chiffres à Vesoul C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Vesoul lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,93%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 23,82%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,3% contre 56,7%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Vesoul par la suite, lors des élections législatives, avec 21,52% au premier tour, contre 28,32% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Vesoul, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Vesoul en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Vesoul, avec 23,4% des votes, soit 998 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 20,02% suivie par François-Xavier Bellamy avec 12,92%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Vesoul : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Vesoul foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 15 130 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 402 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (61,54 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Vesoul incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 288 résidents étrangers, soit 8,66% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1890,5 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,04%, annonçant une situation économique en demi-teinte. En somme, Vesoul incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Vesoul ? Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% observé en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Vesoul, 62,67% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 48,07% des électeurs de Vesoul (Haute-Saône). L'abstention était de 58,32% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Vesoul La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Vesoul. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des ménages est de nature à impacter le pourcentage de participation à Vesoul. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 31,54% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 28,6% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,37% au premier tour et seulement 54,47% au deuxième tour.