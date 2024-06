L'élection suprême s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle prenait la tête avec 29,63% au 1er round, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 26,13% et 19,34% des voix. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle conservait son avantage avec 52,68% contre 47,32%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 24,16% des voix sur place, contre 29,44% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 52,39%.

11:45 - Nébian : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La composition démographique et le contexte socio-économique de Nébian contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans la ville, 19,64% des résidents sont des enfants, et 23,09% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (70,63%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 635 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,35%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,33%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Nébian mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,44% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.