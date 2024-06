En direct

19:12 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Nègrepelisse pour ces élections européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait atteint 7,33% à Nègrepelisse, contre 16,01% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Nègrepelisse, le binôme Nupes avait en effet accumulé 43% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Nègrepelisse avant les européennes Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella lors de ces européennes 2024 sera très analysé. On remarque que Nègrepelisse fait partie des quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,83% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,42% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Nègrepelisse penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle La communauté des électeurs de Nègrepelisse avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de la présidentielle 2022. La patronne du parti frontiste prenait les devants avec 34,42% au premier round. Elle elle conservait son avantage au deuxième tour avec 56,56%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 29,25% des suffrages sur place, contre 43,00% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (58,98%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Nègrepelisse Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble de nouveau une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 622 électeurs de Nègrepelisse s'étaient tournés vers le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait glané 34,83% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 16,01% et Yannick Jadot à 9,29%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Nègrepelisse Comment les électeurs de Nègrepelisse peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,73%. Un salaire moyen mensuel net de 1990,22 € par mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 996 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (20,16%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (11,25%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Nègrepelisse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,86% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Nègrepelisse : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. En 2019, pendant les européennes, sur les 1 912 personnes en âge de voter à Nègrepelisse, 50,36% avaient participé au vote. La participation était de 47,05% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Election à Nègrepelisse : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Nègrepelisse, l'un des critères forts de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Les habitants des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 76,42% des électeurs de l'agglomération, contre une participation de 78,14% au premier tour, soit 3 127 personnes. En proportion, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,73% au premier tour. Au deuxième tour, 49,93% des électeurs se sont déplacés.