Résultat des européennes à Neufchâtel-en-Saosnois : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Neufchâtel-en-Saosnois lors des européennes ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera très commenté au niveau local pour ces élections européennes. On remarque que Neufchâtel-en-Saosnois compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 36,25% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,94% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Neufchâtel-en-Saosnois ? L'élection à la présidence de la République avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Neufchâtel-en-Saosnois. Elle rassemblait 31,94% au 1er tour contre 23,95% pour Emmanuel Macron et 15,59% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au 2e tour, elle avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 55,79% contre 44,21%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 25,73% des voix sur place, contre 30,62% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 56,55%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Neufchâtel-en-Saosnois Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui s'était arrogée les européennes il y a cinq ans à Neufchâtel-en-Saosnois, avec 36,25% des votes (120 voix) devant la liste de François-Xavier Bellamy avec 13,29% elle-même suivie par Nathalie Loiseau avec 11,78%.

11:45 - Neufchâtel-en-Saosnois : démographie et socio-économie impactent les européennes Devant le bureau de vote de Neufchâtel-en-Saosnois, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 507 logements pour 1 043 habitants, la densité de la ville est de 44 habitants/km². Ses 43 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,91 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 36,92% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 43,52% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 250,99 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Finalement, à Neufchâtel-en-Saosnois, les enjeux locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Neufchâtel-en-Saosnois : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des scrutins européens passés ? Lors des dernières européennes, sur les 364 inscrits sur les listes électorales à Neufchâtel-en-Saosnois, 56,26% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 51,42% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Sur le plan national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Neufchâtel-en-Saosnois, 68,49% des habitants avaient participé.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Neufchâtel-en-Saosnois ? L'une des clés des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation à Neufchâtel-en-Saosnois. La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à ramener les citoyens de Neufchâtel-en-Saosnois (72600) vers les urnes. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,88% des électeurs dans la localité avaient participé au vote, contre un taux de participation de 77,71% au premier tour, soit 537 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.