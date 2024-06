En direct

19:23 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes 2024 ? La gauche unie aux législatives ayant éclaté, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 15,24% des suffrages dans la commune. Une somme à affiner avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 2,36% à Neuilly-Saint-Front, contre 14,05% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Neuilly-Saint-Front lors des européennes ? La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur localement pour cette élection européenne 2024. En sautant les législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Neuilly-Saint-Front entre Jordan Bardella en 2019 (44,78%) et Marine Le Pen en 2022 (49,3% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 54% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les dernières tendances à Neuilly-Saint-Front Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient offert un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Neuilly-Saint-Front. Le parti était arrivé en tête dans la ville avec 47,14% au premier tour avant un formidable 72,68% au deuxième, le plaçant au plus haut niveau à l'échelon local (Neuilly-Saint-Front n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 49,3% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,07% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,35%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 69,46%, devant Emmanuel Macron à 30,54%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à Neuilly-Saint-Front, avec 44,78% des bulletins valides (322 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 14,05% suivie par François-Xavier Bellamy avec 7,65%.

11:45 - Démographie et politique à Neuilly-Saint-Front, un lien étroit Dans la ville de Neuilly-Saint-Front, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 18,73% des résidents sont des enfants, et 25,16% de plus de 60 ans. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (73,71%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 641 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,73%) met en lumière des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,26%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Neuilly-Saint-Front mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,78% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Neuilly-Saint-Front ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. L'étude des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 51,03% des électeurs de Neuilly-Saint-Front (Aisne). L'abstention était de 58,23% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes à Neuilly-Saint-Front sont lancées L'une des clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement l'ampleur de la participation à Neuilly-Saint-Front. Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 67,4% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 69,57% au second tour, ce qui représentait 1 047 personnes. En proportion, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 42,37% au premier tour et seulement 41,19% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Neuilly-Saint-Front ?