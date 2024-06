Résultat des européennes à Neulise : l'élection 2024 en direct

La Nupes ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,75% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 3,55% à Neulise, contre 19,91% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (5,21% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,85% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,9% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat à Neulise pour la liste RN ?

Les sondages annoncent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des précédentes européennes. Virtuellement, cette tendance devrait le porter à 37% à Neulise, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a visiblement enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.