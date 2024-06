Résultat des européennes à Neuvecelle : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Vent favorable à Renaissance à Neuvecelle ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 17,15% contre 34,88% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 34,39% contre 65,61%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Neuvecelle par la suite, lors des élections des députés, avec 9,98% au premier tour, contre 42,83% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Neuvecelle, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée lors du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Le trio de tête des dernières européennes à Neuvecelle plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 26,15% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 19,38% et Jordan Bardella avec 14,37%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Neuvecelle : un regard sur la démographie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Neuvecelle, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 3 192 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 221 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (32,41 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les 166 résidents étrangers, représentant 5,22% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 43,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2755,33 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Neuvecelle, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Neuvecelle Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques antérieures. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, 47,95% des électeurs de Neuvecelle (Haute-Savoie) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 55,08% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - La participation aux européennes à Neuvecelle Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères essentiels du scrutin européen à Neuvecelle. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,45% au premier tour. Au second tour, 50,26% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Neuvecelle ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,04% au niveau de la ville, contre une participation de 77,7% au premier tour, ce qui représentait 1 916 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.