En direct

19:13 - Les suffrages de la coalition de gauche convoités En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait glané 9,23% à Neuville-de-Poitou, contre 21,03% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Neuville-de-Poitou, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,76% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Neuville-de-Poitou, entre les 21,03% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,82% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,07% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des européennes à Neuville-de-Poitou ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera déterminant localement pour ces européennes. Si au niveau national, les instituts de sondage prévoient une progression du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 32% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Neuville-de-Poitou ? Neuville-de-Poitou avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,82%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 32,82% des suffrages. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 38,2% contre 61,8%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,02% au premier tour, contre 28,07% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième round, c'est encore un binôme La République en Marche qui cumulera le plus de suffrages, avec 53,17% sur la seule circonscription recouvrant Neuville-de-Poitou.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes déjà tranchantes Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? 22,06% des votes s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 21,03% et Yannick Jadot à 14,25%. Le mouvement eurosceptique rassemblait ainsi pas moins de 404 habitants de Neuville-de-Poitou passés par les bureaux de vote.

11:45 - Analyse socio-économique de Neuville-de-Poitou : perspectives électorales La structure démographique et socio-économique de Neuville-de-Poitou définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,17%. En outre, le taux de ménages propriétaires (59,99%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (81,95%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 973 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (18,78%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (9,52%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Neuville-de-Poitou mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,55% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Neuville-de-Poitou : retour sur la participation aux dernières élections européennes Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des scrutins européens antérieurs ? Lors des européennes de 2019, 47,69% des inscrits sur les listes électorales de Neuville-de-Poitou avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 55,61% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Neuville-de-Poitou Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Neuville-de-Poitou ? Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,92% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 25,68% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,98% au premier tour et seulement 53,14% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Neuville-de-Poitou ?