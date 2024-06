En direct

19:22 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 6,63% à Avanton, contre 23,6% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Avanton, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,53% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,7% pour Yannick Jadot, 3,17% pour Fabien Roussel et 2,53% pour Anne Hidalgo).

17:08 - La liste RN favorite à Avanton pour les européennes ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement européen localement, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Avanton semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans la commune.

15:02 - Les inscrits d'Avanton plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Avanton lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,55%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 21,79%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 35,09% contre 64,91%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 14,98% au premier tour, contre 30,65% pour le binôme La République en Marche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 à Avanton Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Avanton lors des dernières élections des eurodéputés, avec 23,6% des bulletins. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 23,49% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 14,88%.

11:45 - Avanton aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire d'Avanton, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 2 221 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 91 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 710 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (6,76 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,7% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 4,6%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2369,4 €/mois. Pour résumer, Avanton incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Avanton, quelle participation aux précédentes européennes ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. L'observation des dernières élections permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. En 2019, à l'occasion des européennes, le taux de participation s'était hissé à 59,07% des électeurs d'Avanton (Vienne). Le taux de participation était de 48,68% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes à Avanton sont lancées À Avanton, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 56,19% au premier tour. Au deuxième tour, 56,07% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 601 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 85,46% étaient allés voter. Le taux de participation était de 88,94% au premier tour, ce qui représentait 1 424 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.