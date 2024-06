Résultat des européennes à Neuvy-en-Sullias : l'élection 2024 en direct

Se tourner vers le scrutin le plus récent semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Neuvy-en-Sullias. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la localité avec 32,55% au 1er tour et surtout 59,02% au second (Neuvy-en-Sullias ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,16% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,34% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,99%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 55,84%, devant Emmanuel Macron à 44,16%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Neuvy-en-Sullias et leurs implications électorales

Dans la commune de Neuvy-en-Sullias, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des européennes. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 23,38% des résidents sont des enfants, et 4,72% sont des personnes âgées. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,6%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 482 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) et le nombre de résidences HLM (3,3% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Neuvy-en-Sullias mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,34% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.