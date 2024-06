En direct

19:31 - Quel score pour Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 16,79% des voix dans la commune. Un score à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,27% à Neuvy-le-Roi, contre 25,33% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Neuvy-le-Roi ? Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà solide à Neuvy-le-Roi entre Jordan Bardella en 2019 (21,41%) et Marine Le Pen en 2022 (27,55% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à la dernière élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 31% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 pour le scrutin C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Neuvy-le-Roi lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,6%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 27,55%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 43,89% contre 56,11%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,75% au premier tour, contre 28,89% pour le binôme Ensemble !. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Neuvy-le-Roi en 2019 ? Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi sensé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste du Rassemblement national avait réuni 21,41% des suffrages. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 25,33%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Neuvy-le-Roi Devant le bureau de vote de Neuvy-le-Roi, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 566 logements pour 1 065 habitants, la densité de la ville est de 22 hab/km². Ses 70 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 325 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (79,68 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 26,02% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 44,62% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 586,66 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Neuvy-le-Roi manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Neuvy-le-Roi Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? En 2019, pendant les européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 50,72% au sein de Neuvy-le-Roi. L'abstention était de 54,37% lors des européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Neuvy-le-Roi Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Neuvy-le-Roi, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 74,64% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 75,03% au second tour, ce qui représentait 634 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. La situation géopolitique actuelle est par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Neuvy-le-Roi.