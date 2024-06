En direct

19:31 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la Nupes à Neuvy-Pailloux ? La coalition de gauche aux législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 16,81% des bulletins dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 6,07% à Neuvy-Pailloux, contre 14,44% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Neuvy-Pailloux Quand on analyse la progression du RN attendue par les études sondagières à l'échelle nationale pour ces européennes, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier devrait se situer à environ 41% à Neuvy-Pailloux. Une projection qui semble coller avec les électeurs déjà grappillés par la formation politique sur place entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Neuvy-Pailloux Marine Le Pen avait frappé particulièrement fort à Neuvy-Pailloux lors de la présidentielle il y a deux ans avec un score de 35,89% dès le 1er round. Au second tour deux semaines plus tard, c'est aussi elle qui se plaçait en tête à Neuvy-Pailloux avec 56,74%, devant Emmanuel Macron à 43,26%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 26,64% des suffrages sur place, contre 29,26% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 56,05%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Neuvy-Pailloux Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment du scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait glané 31,59% des suffrages, soit 151 voix, devant Nathalie Loiseau à 14,44% et Yannick Jadot à 10,88%.

11:45 - Comment la composition démographique de Neuvy-Pailloux façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Neuvy-Pailloux, le scrutin est en cours. Avec ses 1 163 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 54 entreprises, Neuvy-Pailloux permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 29 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,93 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 37,8% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,34% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 18,16 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Ainsi, à Neuvy-Pailloux, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Neuvy-Pailloux Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 1 182 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Pendant les dernières élections européennes, sur les 503 inscrits sur les listes électorales à Neuvy-Pailloux, 41,03% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 50,17% en 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Neuvy-Pailloux, 62,59% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Neuvy-Pailloux À Neuvy-Pailloux, l'une des clés des élections européennes sera immanquablement l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,95% au premier tour et seulement 50,87% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Neuvy-Pailloux ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 853 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 84,29% étaient allés voter. Le taux de participation était de 84,62% au deuxième tour, c'est-à-dire 721 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.