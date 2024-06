Résultat des européennes à Neuvy-Saint-Sépulchre : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Neuvy-Saint-Sépulchre ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 20,99% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,15% à Neuvy-Saint-Sépulchre, contre 23,05% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 23,05% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,3% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,52% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Neuvy-Saint-Sépulchre ? La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella va être le déterminant localement pour ces élections du Parlement européen 2024. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Neuvy-Saint-Sépulchre. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi anticiper près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Neuvy-Saint-Sépulchre plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Neuvy-Saint-Sépulchre pendant la présidentielle 2022 avec un score de 30,17% des voix dès le premier round. En finale de cette présidentielle, c'est également la numéro 1 de l'ancien FN qui avait le plus convaincu avec 50,18%, devant Emmanuel Macron à 49,82%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 19,34% des votes sur place, contre 31,74% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 59,36%.

12:45 - À Neuvy-Saint-Sépulchre, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait dominé les élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin attirait 28,69% des votes, face à Nathalie Loiseau à 23,05% et François-Xavier Bellamy à 9,62%.

11:45 - Neuvy-Saint-Sépulchre : élections européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Neuvy-Saint-Sépulchre, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 648 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 113 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 480 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (67,45 %) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,03% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,92% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 495,23 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Neuvy-Saint-Sépulchre, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux dernières élections européennes à Neuvy-Saint-Sépulchre Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, sur les 651 inscrits sur les listes électorales à Neuvy-Saint-Sépulchre, 48,58% étaient restés chez eux, contre une abstention de 58,5% pour le scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - Election à Neuvy-Saint-Sépulchre : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Neuvy-Saint-Sépulchre, l'un des critères clés des européennes 2024 sera incontestablement le taux d'abstention. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 73,91% des personnes en capacité de voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 74,02% au premier tour, soit 946 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des Français, cumulée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle sont notamment en mesure de pousser les habitants de Neuvy-Saint-Sépulchre à s'intéresser plus fortement de l'élection.