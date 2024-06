En direct

19:07 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Nevers ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 7,41% à Nevers, contre 21,88% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Nevers, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,21% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Nevers, entre les 21,88% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,36% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,9% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Nevers, une liste RN favorite ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection du Parlement européen localement. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà solide à Nevers entre Jordan Bardella en 2019 (16,23%) et Marine Le Pen en 2022 (20,89% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les habitants de Nevers penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 20,89% contre 29,36% pour Emmanuel Macron et 24,33% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron terminant à 62,1% contre 37,9% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 18,66%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 34,90% des voix. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Nevers il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Avec un score de 16,23%, Jordan Bardella avait été distancé à l'occasion des élections du Parlement européen il y a cinq ans par Nathalie Loiseau avec 21,88%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Nevers Quelle influence la population de Nevers exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Avec 38,03% de population active et une densité de population de 1975 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 18,9% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 306 euros par an, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,69% et d'une population étrangère de 9,99% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Nevers mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,17% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Nevers ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Nevers, 71,56% des votants ne s'étaient pas déplacés. Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Lors des précédentes élections européennes, parmi les 10 208 inscrits sur les listes électorales à Nevers, 54,61% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 60,98% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Nevers ? À Nevers, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 33,44% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 36,24% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle serait de nature à impacter la stratégie de vote des électeurs de Nevers.