Résultat des européennes à Niederhaslach : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Niederhaslach ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour cette élection 2024. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Niederhaslach. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prédire 43% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Niederhaslach plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un très gros score pour le Rassemblement national à Niederhaslach. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 32,56% au 1er round avant un formidable 50,58% au 2e, le plaçant à la meilleure place à l'échelle municipale sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,87% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,43% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,64%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,19%, devant Emmanuel Macron à 46,81%.

12:45 - 33,67% pour Jordan Bardella en 2019 à Niederhaslach Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Le bulletin séduisait 33,67% des voix, soit 168 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 18,24% et Yannick Jadot à 11,82%.

11:45 - Niederhaslach : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Niederhaslach, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 394 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 95 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 35 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,38 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 27,96% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,82% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 273,59 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Niederhaslach incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Niederhaslach Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014. Au fil des dernières années, les 1 411 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 49,01% au sein de Niederhaslach. L'abstention était de 58,95% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Niederhaslach sont lancées À Niederhaslach, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement l'abstention. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des Français, combinée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle pourraient entre autres inciter les citoyens de Niederhaslach à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,89% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 21,58% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.