Résultat des européennes à Urmatt : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Urmatt lors des européennes ? Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà puissante à Urmatt entre Jordan Bardella en 2019 (25,77%) et Marine Le Pen en 2022 (30,23% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points comparé à 2022 dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 35% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Rassemblement à Urmatt ? L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La leader du RN rassemblait 30,23% au 1er tour contre 26,87% pour Emmanuel Macron et 14,63% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,51% contre 52,49%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 22,95% des votes sur place, contre 23,77% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 56,20%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Urmatt en 2019 ? Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Urmatt, à 25,77%, soit 159 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 18,96% et Yannick Jadot à 18,15%.

11:45 - Élections européennes à Urmatt : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune d'Urmatt, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,92%. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,98%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 495 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,79%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,91%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Urmatt mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,79% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Urmatt L'étude des précédents scrutins européens permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 46,57% des personnes aptes à voter à Urmatt avaient boudé les urnes, contre une abstention de 60,94% en 2014. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Urmatt La participation constituera sans aucun doute l'une des clés de ces élections européennes à Urmatt. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 39,79% au premier tour. Au second tour, 34,89% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 73,18% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 75,18% au premier tour, c'est-à-dire 939 personnes. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.