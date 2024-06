En direct

19:12 - Les électeurs de la coalition de gauche convoités L'union de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 21,48% des voix dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 8,74% à Nieul-sur-Mer, contre 27,58% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Nieul-sur-Mer : les 27,58% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,19% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,92% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à Nieul-sur-Mer pour la liste RN ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour cette européenne 2024 au niveau local, comme au niveau national. Indicateur clé pour ce dimanche : Nieul-sur-Mer compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 16,19% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 16,66% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Nieul-sur-Mer penchaient pour Macron il y a deux ans Avec 16,66%, c'est un trop petit résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Nieul-sur-Mer au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 35,19% et 20,48% des voix. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 70,28% contre 29,72% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Au premier tour des législatives, Nieul-sur-Mer, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Divers gauche l'emporter avec 38,67%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 10,91%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Divers gauche finalement vainqueur localement.

12:45 - En 2019, une élection pleine d'enseignements Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? À Nieul-sur-Mer, les précédentes élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,58% des bulletins. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 16,22%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 16,19%.

11:45 - Élections européennes à Nieul-sur-Mer : un éclairage démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Nieul-sur-Mer foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 5 798 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 463 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 24 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,9 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 46,45% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 55,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 850,01 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Nieul-sur-Mer, les problématiques locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Etude de la participation lors des européennes à Nieul-sur-Mer L'observation des résultats des consultations politiques précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Lors des précédentes européennes, 54,23% des inscrits sur les listes électorales de Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime) s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 42,89% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Election à Nieul-sur-Mer : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Nieul-sur-Mer, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 78,28% des électeurs dans la commune avaient participé au vote, contre une participation de 80,61% au premier tour, soit 4 037 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Le conflit armé ukrainien ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient potentiellement renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Nieul-sur-Mer.