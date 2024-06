19:06 - À la Rochelle, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives convoité

Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait atteint 8,77% à la Rochelle, contre 27,13% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent résultat lors des dernières législatives. Lors du premier tour des élections des députés à la Rochelle, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,34% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.