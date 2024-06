En direct

19:06 - Les électeurs de la Nupes très suivis Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Nîmes, la Nupes avait en effet réuni 29,21% des votes si on englobe les 2 circonscriptions couvrant la ville. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,16% à Nîmes, contre 21,64% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Nîmes : 21,64% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 23,21% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 25,95% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Sur qui vont se porter les supporters de droite à Nîmes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant localement pour cette élection. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Nîmes semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans la commune.

15:02 - Les inscrits de Nîmes plutôt pour Macron en 2022 Marine Le Pen n'avait pas été servie dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 20,14% contre 23,21% pour Emmanuel Macron et 28,68% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 60,05% contre 39,95% pour Le Pen au deuxième round sur place. Avec 20,43%, le RN sera devancé par la suite par les 29,21% des candidats LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. Un chiffre calculé sur l'ensemble des électeurs de la ville, comptant 2 circonscriptions sur son territoire. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Nîmes il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? 24,43% des suffrages étaient tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 21,64% et Yannick Jadot à 13,11%. Le mouvement d'extrême droite s'était imposé avec pas moins de 9455 électeurs de Nîmes.

11:45 - Nîmes : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Nîmes regorge de diversité et d'activités. Avec ses 148 104 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 14 609 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (35,92 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 16 079 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 15,06%, Nîmes est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2171,28 €/mois, la commune affiche un taux de chômage de 20,39%, annonçant une situation économique précaire. À Nîmes, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Nîmes : retour sur la participation aux dernières européennes Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections précédentes. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 45,42% des personnes aptes à voter à Nîmes avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 41,47% pour le scrutin européen de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Nîmes, 72,05% des votants avaient participé.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Nîmes Le taux de participation constituera immanquablement un facteur déterminant du scrutin européen à Nîmes. La baisse du pouvoir d'achat est notamment capable d'inciter les citoyens de Nîmes (30000) à ne pas rester chez eux. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 90 232 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 65,49% avaient pris part au scrutin. La participation était de 69,46% au premier tour, ce qui représentait 62 675 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,7% au premier tour et seulement 39,84% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Nîmes ?