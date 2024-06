En direct

19:09 - Les votes de la gauche unie convoités La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 22,13% des bulletins dans la commune. Une performance à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 7,27% à Nœux-les-Mines, contre 11,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Nœux-les-Mines : 11,5% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 19,51% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 17,46% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Rassemblement national : quel score à Nœux-les-Mines à l'issue des européennes ? Si en France, les intentions de vote dessinent une progression du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella pas loin des 60% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les habitants de Nœux-les-Mines penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à Nœux-les-Mines. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la cité avec 43,53% au 1er tour et surtout 63,74% au 2e sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 48,45% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,6%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 67,23%, devant Emmanuel Macron à 32,77%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Regarder en arrière semble de nouveau pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national portée par Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Nœux-les-Mines, avec 45,43% des suffrages (1869 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 11,5% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 8,22%.

11:45 - Nœux-les-Mines : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Au cœur de la campagne électorale européenne, Nœux-les-Mines est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec une population de 11 520 habitants répartis dans 5 735 logements, cette ville présente une densité de 1378 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 526 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 184 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (71,25 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 20,79% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 779 euros/an, la commune affiche un taux de chômage de 19,07%, annonçant une situation économique mitigée. Nœux-les-Mines manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Etude de la participation aux dernières élections européennes à Nœux-les-Mines Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Nœux-les-Mines, 66,32% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. L'étude des résultats des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 4 280 inscrits sur les listes électorales à Nœux-les-Mines, 50,2% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 62,35% il y a dix ans.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Nœux-les-Mines Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Nœux-les-Mines ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 599 personnes en âge de voter dans la ville, 70,26% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 72,01% au second tour, c'est-à-dire 6 197 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 43,12% au premier tour. Au deuxième tour, 40,17% des votants se sont déplacés. Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?