En direct

19:12 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Sains-en-Gohelle scruté à gauche Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 4,19% à Sains-en-Gohelle, contre 10,88% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Sains-en-Gohelle, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,7% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Sains-en-Gohelle, entre les 10,88% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,03% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,38% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Sains-en-Gohelle lors des européennes ? Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sains-en-Gohelle semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la commune. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour les européennes Se tourner vers l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme une évidence au moment de l'élection suivante. Même si le procédé peut induire en erreur…Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient offert un puissant démarrage pour le RN à Sains-en-Gohelle. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la ville avec 48,02% au 1er round et surtout 65,45% au second, lui promettant d'être tout en haut à l'échelle communale sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 50,12% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,03% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,05%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 68,23%, devant Emmanuel Macron à 31,77%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait dominé les européennes à l'époque. Ladite liste avait convaincu 52,22% des suffrages, soit 1210 voix, face à Nathalie Loiseau à 10,88% et Manon Aubry à 8,59%.

11:45 - Comment la composition démographique de Sains-en-Gohelle façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Sains-en-Gohelle, le scrutin est en cours. Avec une population de 5 995 habitants répartis dans 2 749 logements, cette ville présente une densité de 1099 habitants/km². Avec 222 entreprises, Sains-en-Gohelle est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (76,06 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 25,31% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1991,88 € par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,23%, révélant une situation économique tendue. Sains-en-Gohelle manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Sains-en-Gohelle : les tendances Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 50,79% des électeurs de Sains-en-Gohelle. L'abstention était de 63,32% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Sains-en-Gohelle : la participation au cœur des préoccupations À Sains-en-Gohelle, l'un des facteurs importants des européennes sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 59,93% au premier tour. Au deuxième tour, 62,97% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Sains-en-Gohelle ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 28,69% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,84% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.